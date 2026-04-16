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Gossipjueves, 16 de abril de 2026

Entre bromas y ovaciones, celebraron a José Ramón Fernández en la presentación del libro “El protagonista”

El evento, para lectores y aficionados, contó con la presencia de los comediantes Víctor Trujillo y Andrés Bustamante, así como otros colegas comentaristas deportivos como Christian Martinoli

Kevin Aragón

Rebeldes con causa

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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