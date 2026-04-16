Víctor Trujillo Brozo, y Andrés Bustamante El Güiri Güiri acompañaron a José Ramón Fernández en la presentación de su libro. / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Risas cómplices, anécdotas que rozan el mito y un sincero tributo a la rebeldía: así se vivió la presentación de “El protagonista”, el nuevo libro de José Ramón Fernández, donde compañeros y amigos recordaron las batallas, el humor y la protección incondicional del hombre que transformó la comunicación deportiva en México.

Lo acompañaron en el auditorio Rosario Castellanos, de la librería que lleva el mismo nombre, sus colegas Víctor Trujillo Brozo, y Andrés Bustamante El Güiri Güiri.

Sin querer “intelectualizar” la noche Andrés Bustamante le preguntó al periodista que recientemente cumplió 80 años de edad: “José Ramón, en su libro ‘El Principe’, Nicolás Maquiavelo asegura que un líder debe ser amado , pero también temido, ¿estabas consciente de ello?”

“Sí, estaba yo consciente”, contestó el periodista con un tono lacónico irónico y cómplice, como su estuviera en una emisión más de emblemático noticiero deportivo “Los protagonistas”, con el que José Ramón en 1986 cambió la forma de comunicar y cubrir eventos del deporte.

Del contenido del libro, Andrés Bustamante dijo que le resultó en suma interesante, especialmente porque varias de las vivencias que José Ramón narra en sus páginas, él también las vivió, pero sin conocer la perspectiva del periodista.

Parte del trabajo que hacía José Ramón, además de coordinar y dirigir a todo el equipo, era de alguna manera cuidarnos, cosa que cuando estábamos trabajando no nos dábamos mucha cuenta. En el libro aparecen varias circunstancias en donde José Ramón se ponía al frente del equipo para protegernos de problemas que de pronto aparecían. Andres Bustamante, comediante.

“Podían ser monstruos políticos , monstruos de la iniciativa privada o monstruos televisivos que por alguna razón querían que algo no sucediera”, dijo el comediante conocido por personajes como El Hooligan y Ponchito.

Como ejemplo de esto, Bustamante recordó una anécdota en la que José Ramón Fernández lo defendió durante la cobertura de las Olimpiadas de Atenas 2000 ante las quejas de un senador que se escandalizó por sus imitaciones del entonces presidente Vicente Fox.

Víctor Trujillo Brozo, y Andrés Bustamante El Güiri Güiri acompañaron a José Ramón Fernández en la presentación de su libro. / Foto: Omar Flores / El Sol de México

“El senador llamó para reclamar que nos estábamos vacilando al presiente, cuando en realidad era el presidente el que nos estaba vacilando a todos nosotros”, dijo el Bustamante, quien relató que en la emisión de esa noche José Ramón le pidió que presentara su cápsula más pesada sobre el entonces mandatario.

Víctor Trujillo aseguró que la trayectoria de José Ramón Fernández revolucionó la televisión mexicana: “fue una aventura, porque veníamos de una televisora donde menos la vieras mejor, y veníamos del tiempo en que solo existía Televisa porque nada más valía la pena. Tu rebeldía terminó por volverse nuestra causa”, le aseguró.

Realmente, a partir de que empezó ‘Los protagonistas’, los directores de Imevisión empezaron hasta a enamorarse de la tele y a respetarla, porque estaban pasando cosas como ese programa, que hacían temblar no solo a la competencia sino a Dios. Víctor Trujillo, conductor de televisión.

Entre el público presente se encontraban los periodistas deportivos Antonio Moreno, Luis Niño de Rivera, Carlos Guerrero y Christian Martinoli. Éste último le agradeció la oportunidad que le dio para volverse narrador, así como por sus enseñanzas.