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Gossiplunes, 27 de abril de 2026

“Juego de Voces”, en camino a la semifinal: ¿quién va ganando?

El programa, que enfrenta a cantantes que son hermanos, este domingo tuvo como invitados a Óscar D’León, Luis Fonsi y Matute

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Juego de voces, Hermanos y Rivales se transmite todos los domingos, a las 21:00 horas por Las Estrellas.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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