“Juego de Voces”, en camino a la semifinal: ¿quién va ganando?

Juego de voces, Hermanos y Rivales se transmite todos los domingos, a las 21:00 horas por Las Estrellas. / Foto: Facebook: Juego de Voces

El programa “Juego de voces” va en camino a la semifinal. Hasta ahora, los equipos van empatados con un marcador final de 36 puntos gracias a que con un tema en inglés de Elvis Presley, en voz de Álex Fernández, Los Favoritos alcanzaron el mismo puntaje que Los Consentidos.

Los equipos dieron todo de sí, pero el duelo final se lo llevó el hijo del Potrillo al cantar el éxito de Elvis Presley “Can’t Help Falling in Love”, superando a Esteban Silvas con el sencillo “Me va a extrañar”.

El programa comenzó con un marcador 32 puntos para Los Favoritos, y 30 de Los Consentidos, pero todo cambió.

Las sorpresas comenzaron desde el primer enfrentamiento. Para el duelo urbano, Oswaldo Walo Silvas, de la MS, y José Luis Roma cantaron junto al grupo Piso 21. El primero interpretó el tema “Pa’ olvidarme de ella”, mientras que el segundo se arriesgó con “Déjala que vuelva”. Por votación del público, José Luis de Los Consentidos fue el vencedor.

En el duelo cruzado se enfrentaron Esteban Silvas y Ernesto D’Alessio. El primero cantó pop al estilo de Chayanne , con el tema “Lo dejaría todo”, retando a D’Alessio quien se ha desarrollado más en este género y, al ser cruzado, el hijo de la Leona Dormida cantó en banda la canción “El color de tus ojos”, de la MS. Sin duda, el ganador absoluto fue D’Alessio, quien reconoció la dificultad de cantar regional.

Las armas secretas llegaron al escenario a cargo de Raúl Roma, quien invitó a la agrupación regiomontana La Casetera para cantar “Mi persona favorita”; ellos se enfrentaron a Jorge D’Alessio y su grupo Matute quienes interpretaron “Ni tú ni nadie”, siendo estos últimos los ganadores del reto.

Otro de los invitados de la noche fue el salsero Óscar D’León quien cantó con las hermanas Mayte e Isabel Lascurain en el reto de salsa. El cantautor venezolano puso a bailar al público con el tema “Llorarás” junto a Mayte. Mientras que Isabel sorprendió con “Detalles”, con el que ganó el encuentro.

En la noche hubo dos momentos importantes, el primero fue muy dinámico ya que Walo Silva cumplió uno de sus sueños al hacer un recorrido por el Rancho Los Tres Potrillos, tour que fue guiado por los hermanos Fernández.

El segundo fue más sentimental ya que los hermanos Silva revelaron momentos duros de su vida; en el caso de Esteban cuando sufrió un accidente y los problemas económicos que ha enfrentado.

La parte más prendida del programa fue el duelo de fiesta en donde todos se juntaron para cantar y contagiar su entusiasmo al público al ritmo del merengue . Los Favoritos cantaron “Suavemente”, mientras que “El tiburón ” fue el sencillo que interpretaron Los Consentidos, quienes resultaron ganadores.