Julieta Venegas estrena libro y disco en el que hace homenaje a su origen norteño

Además de sus proyectos musicales, la cantante narra el documental “Flamingos”, del cineasta Lorenzo Hagerman

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

A manera de adelanto, Julieta lanzó su más reciente sencillo Tengo que contarte, a dúo con Natalia Lafourcade. Una composición que refleja parte de la relación amistosa que mantienen.

“Ay sí, la verdad estoy muy feliz por colaborar con Natalia, la amo y además la admiro mucho, nos conocemos desde hace muchísimos años”, afirmó Venegas en entrevista.

“Al final es una canción de amistad y siempre nos hablamos así de ‘amiga, amiga, amiga’, entonces era muy lindo cantar con alguien a quien puedo decirle así esta canción que es de amistad”, agregó

Al recordar el espectáculo de medio tiempo que el cantante puertorriqueño ofreció en el Super Bowl, Venegas se conmueve. “Ay, no manches, me emociona. Fue maravilloso, maravilloso. Un orgullo que ponga a Latinoamérica así”, dijo la cantante.

“Este libro es todo un proyecto que tiene que ver con la memoria, con mi infancia, mi adolescencia, también el disco es una celebración a mi tierra, entonces como que todo está conectado”, explicó Venegas.

“Es más sobre mi relación con la música, con las memorias te enfocas en algo y yo quería eso, quería saber de dónde venía mi inquietud por la música”, agregó la intérprete de 55 años.

El audiovisual es el resultado de 700 días de filmación en el norte de la Península de Yucatán, retrata la supervivencia colectiva de los flamingos, su vida y desarrollo, su entorno y las complejidades a las que se enfrentan, Venegas es la narradora.