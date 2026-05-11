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Gossiplunes, 11 de mayo de 2026

Junior H: de la denuncia por apología del delito en su contra a redimirse por cantar corridos tumbados

El cantante guanajuatense tuvo una participación durante la conferencia matutina de la Presidenta, lo que implicaría una reconciliación entre ambas partes por sus posturas ante las prohibiciones del género musical

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Jorge Morales

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¿Cuándo comienza el Tour Estadios México 2027 de Junior H?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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