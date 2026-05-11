Junior H: de la denuncia por apología del delito en su contra a redimirse por cantar corridos tumbados
El cantante guanajuatense tuvo una participación durante la conferencia matutina de la Presidenta, lo que implicaría una reconciliación entre ambas partes por sus posturas ante las prohibiciones del género musical
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