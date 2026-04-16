Justin Berfield, Reese de “Malcolm el de en medio”, cancela participación en DesertCon; el evento pospone su edición 2026

Poco después de que Justin Berfield anunció que no participaría en el DesertCon, los organizadores del evento informaron que la edición 2026 se pospuso

Ali Rodríguez / El Sol de México

A través de su cuenta de Instagram el actor aseguró que tenía todo preparado para asistir al evento y le emocionaba conocer a sus fans, pero no será posible.

“Me entristece compartir que no estaré presente en DesertCon este fin de semana (...) Tenía las maletas hechas, el vuelo reservado y estaba emocionado de conocerlos a todos”.

No obstante, explicó que la situación está completamente fuera de su control y el de su equipo.

“Mi equipo dejó claro que estaba listo, dispuesto y capacitado para asistir, pero la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi aparición”.

Finalmente, el actor lamentó no poder ser parte del evento.

DesertCon 2026 pospone su evento hasta octube

Unas horas depués del anuncio de Justn Berfield, la DesertCon anunció que pospuso su edición 2026 hasta el 11 de octubre de este año por “situaciones que afectaron la planeación y ejecución del evento”.

Por lo anterior, los organizadores del evento dijeron que en los próximos días ofrecerán más información sobre la nueva fecha, así como detalles de la edición.

Además, las personas que necesiten información sobre reembolsos pueden enviar un coreo a contacto@desertentertaiment.mx.