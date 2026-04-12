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Gossipdomingo, 12 de abril de 2026

Justin Bieber hace un repaso nostálgico de su carrera en el Festival Coachella

Justin Bieber hace un repaso nostálgico de su carrera en Coachella

EFE

El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos.

Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee.

Su febril base de fans, conocidos como los Believers, se conglomeró muchas horas antes de su presentación, pero comenzó a ser notoria su presencia durante la actuación de The Strokes, la banda anterior al show del canadiense.

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