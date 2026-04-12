Justin Bieber hace un repaso nostálgico de su carrera en el Festival Coachella

EFE

El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos.

Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee.

Su febril base de fans, conocidos como los Believers, se conglomeró muchas horas antes de su presentación, pero comenzó a ser notoria su presencia durante la actuación de The Strokes, la banda anterior al show del canadiense.