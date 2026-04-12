Justin Bieber hace un repaso nostálgico de su carrera en el Festival Coachella
Justin Bieber hace un repaso nostálgico de su carrera en Coachella
EFE
El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos.
Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee.
Su febril base de fans, conocidos como los Believers, se conglomeró muchas horas antes de su presentación, pero comenzó a ser notoria su presencia durante la actuación de The Strokes, la banda anterior al show del canadiense.