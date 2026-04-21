Si ya te ves “bailando sin pena y sin pereza”, te contamos lo que debes saber sobre los dos conciertos que “la bichota” ofrecerá en México

Ali Rodríguez / El Sol de México

Prepárate para los dos conciertos en México

Unos días después, Karol G también pondrá a bailar a la Ciudad de México con “la mano derecha en la cabeza y la otra mano en el ombliguito”. Pues el 13 de noviembre ofrecerá un concierto más en el Estadio GNP.

¿Cuándo será la preventa y venta general de boletos de Karol G?

Si tienes ganas de bailar “sin pena y sin pereza”, en estas fechas puedes comprar tus boletos para los conciertos de Karol G:

Venta Mastercard

La preventa en esta ocasión será con Mastercard. Inicia el miércoles 29 de abril a las 2:00 de la tarde y termina el mismo día a las 11:59 de la noche, aunque recuerda que no puedes confiar que encontrarás boletos a cualquier hora.

Venta general

Para la venta general puedes ingresar el jueves 30 de abril a las 2:00 de la tarde. En este caso puedes comprar con una tarjeta que no sea Mastercard, si es que no cuentas con una.

¿Cuál será el setlist de Karol G en México?

Con base en ese setlist, te decimos cuáles son la canciones que podrías escuchar en vivo: