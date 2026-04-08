Karol G confirma su ruptura con Feid: ya no quería estar ahí

Los rumores del fin de la relación de los cantantes colombianos se incrementaron después de los Grammy, debido a que evitaron interactuar pese a estar a pocos metros de distancia

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe de la ruptura de Karol G y Feid?

La intérprete de “Coleccionando heridas” indicó que “cuando terminé mi última relación, al principio sentí como: vaya, aquí estoy de nuevo”.

La cantante también aseguró que su “familia tradicional” le ha enseñado a entregarse por completo en las relaciones “hasta el punto en que puedes incluso perderte a ti misma”.

Sin embargo, también aseguró que es recomendable alejarse de un vínculo amoroso cuando este no funciona.

El próximo domingo, Karol G se convertirá en la primera cantante latina mujer en encabezar el festival de Coachella, que se realizará en Indio, California.