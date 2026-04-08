Karol G confirma su ruptura con Feid: ya no quería estar ahí
Los rumores del fin de la relación de los cantantes colombianos se incrementaron después de los Grammy, debido a que evitaron interactuar pese a estar a pocos metros de distancia
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué se sabe de la ruptura de Karol G y Feid?
La intérprete de “Coleccionando heridas” indicó que “cuando terminé mi última relación, al principio sentí como: vaya, aquí estoy de nuevo”.
La cantante también aseguró que su “familia tradicional” le ha enseñado a entregarse por completo en las relaciones “hasta el punto en que puedes incluso perderte a ti misma”.
Sin embargo, también aseguró que es recomendable alejarse de un vínculo amoroso cuando este no funciona.
El próximo domingo, Karol G se convertirá en la primera cantante latina mujer en encabezar el festival de Coachella, que se realizará en Indio, California.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.