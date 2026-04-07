Karol G dice sentir presión para moderar sus comentarios sobre el ICE en Estados Unidos

Karol G aseguró que si dice la frase “ICE Out” durante su participación de este domingo en el Festival Coachella su equipo la “mataría”

EFE

En la entrevista, Karol G también habló sobre su decisión de posar en la revista para adultos.

No obstante, confesó que a la única persona que le pidió opinión sobre si debía hacerlo o no fue a su amiga y compatriota, la actriz Sofía Vergara.

"'Mijita, con ese cuerpo, ¿cómo no? Cuando llegas a esta edad, te dices: 'Carajo, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí haber posado más en tanga!' (...) 'Solo una cosa: no enseñes el coño'", recordó.