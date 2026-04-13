Karol G hace historia en Coachella: estos fueron los momentos con los que conquistó el festival

La cantante colombiana hizo historia al ser la primera artista latina en encabezar este festival, en el que tuvo invitados especiales y rindió homenaje a México

Samantha Laurent

El tan esperado show arrancó con “Latina Foreva”, que marcó el concepto de su presentación, que en todo momento tuvo presente elementos muy representativos de la cultura latina.

“Estoy muy feliz y mu orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde”, dijo al aparecer frente a una multitud que le dio la bienvenida con banderas de diferentes países de Latinoamérica.

“Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente”, expresó.

Temas como “Una Gatita Me Llamó” también formaron parte de su setlist, pero no fue solo su música lo que prendió a los asistentes, sino algunos momentos que convirtieron a su show en uno de los mejores de la noche.

Dueto con Becky G al ritmo del mariachi

Uno de los momentos que generó euforia en los ahí reunidos, fue cuando apareció en el escenario una de sus invitadas especiales: Becky G.

La cantante estadounidense hizo acto de presencia junto a la colombiana para interpretar juntas un éxito: “Mamii”, colaboración que ambas han realizado en ocasiones anteriores en otros escenarios.

Pero a diferencia de sus presentaciones anteriores, esta interpretación estuvo marcada por un elemento sorpresa: el mariachi, con el que rindieron homenaje a la cultura mexicana:

Invitados especiales y revelación de una nueva canción

De igual forma, la cantante también integró en su lista de invitados a nada más y nada menos que a Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien recreó un momento más íntimo y melancólico por el tipo de canción que interpretaron.

Esto último fue una sorpresa para sus fans, pues la melodía interpretada junto a Greg se trató de un tema nuevo, que, según dijo la artista, no estará disponible de manera inmediata, así que deberán esperar un tiempo hasta que decida estrenarla.

Para terminar con broche de oro la noche, Karol sorprendió a todos con una versión distinta de “Mi Tierra”, uno de los temas conocidos de Gloria Estefan, para después pasar con “Si Antes te Hubiera Conocido” y “Provenza”.

Finalmente, la joven recorrió la pasarela ondeando la bandera de su país natal mientras de fondo se escuchaba un remix que convirtió todo en una fiesta.