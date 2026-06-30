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Gossipmartes, 30 de junio de 2026

Karol G y Rosalía terminan con rumor de rivalidad en “confesionario” durante concierto de la española

“La Bichota” y Rosalía se abrazaron en el escenario, una muestra de afecto que para algunos fans de ambas cantantes significa el fin de una polémica que ellas no iniciaron

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Karol G y Rosalía no eran amigas?

¿Cuál fue la confesión de Karol G a Rosalía?

Ali Rodriguez Rios
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