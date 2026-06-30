Karol G y Rosalía terminan con rumor de rivalidad en “confesionario” durante concierto de la española
“La Bichota” y Rosalía se abrazaron en el escenario, una muestra de afecto que para algunos fans de ambas cantantes significa el fin de una polémica que ellas no iniciaron
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Karol G y Rosalía no eran amigas?
¿Cuál fue la confesión de Karol G a Rosalía?
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