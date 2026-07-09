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Gossipjueves, 9 de julio de 2026

Keiko y Michael Jackson, las estrellas que enamoraron a una generación con “Liberen a Willy”

Michael Jackson quería adoptar a Keiko pero no lo hizo por motivos económicos; la orca murió tras ser liberada por problemas de salud derivados a la incapacidad de adaptarse a la vida salvaje

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Por qué Michael Jackson no compró a Keiko?

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Alma Rosa Hidalgo
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