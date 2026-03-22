“Kuma, la otra esposa” prioriza el amor sobre la tradición

La telenovela turca que ha llegado a México aborda la tradición de una segunda esposa, pero se centra en el amor universal

Luis Valdovinos / El Sol de México

“El concepto de kuma es interesante, pero en la esencia de la historia hay algo más. Es la parte del hombre que se enamora de esta chica y la quiere salvar. Y para poder hacerlo, la tiene que llevar como segunda esposa”, explicó.

Las telenovelas turcas han logrado consolidarse como un éxito en América Latina por los niveles de audiencia que alcanzan, explicó Rosalinda Rotundo, CEO y fundadora de VIP 2000 TV, productora de la serie.

“Kuma, la otra esposa” está disponible a través de la señal de Lifetime a las 21:00 de lunes a viernes.