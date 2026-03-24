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Gossipmartes, 24 de marzo de 2026

La cantante Natalia Jimenéz limita comentarios de sus redes sociales tras críticas por usar ambulancia como “taxi”

La cantante Natalia Jiménez no ha dejado de ser criticada por viajar en una ambulancia, como si se tratara de una verdadera emergencia, solo para llegar al cumpleaños de Carlos Rivera

Ali Rodríguez / El Sol de México

El 14 de marzo, Natalia Jiménez publicó un video en el que muestra su recorrido para llegar a Huamantla, Tlaxcala, donde el cantante Carlos Rivera celebraba su cumpleaños.

¿Cuál es la sanción por uso indebido de ambulancias?

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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