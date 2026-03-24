La cantante Natalia Jimenéz limita comentarios de sus redes sociales tras críticas por usar ambulancia como “taxi”











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La cantante compartió un video en sus redes sociales sobre un viaje que dividió la opinión de los usuarios / Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

La cantante española Natalia Jiménez limitó los comentarios de sus redes sociales luego de las críticas que recibió por trasladarse a bordo de una ambulancia privada con las sirenas y luces prendidas, como si se tratara de una emergencia, solo para evitar el tráfico de la Ciudad de México.

Debido a que la intérprete de “Creo en mí” compartió el micrófono del Vive Latino con Chetes esa noche alrededor de las 9:30, debía encontrar una manera rápida para evitar las calles capitalinas colapsadas... y la encontró.

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Apenas bajó del escenario la cantante abordó una ambulancia de emergencias medicas que se encontraba en el festival, que usó para trasladarse del Estadio GNP al Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), donde ya la esperaba un helicóptero. Todo el recorrido, desde Circuito interior, quedó documentado en su cuenta de Instagram.

Aunque la exvocalista de La Quinta Estación llegó a la celebración y documentó para sus seguidores el momento en que Carlos Rivera parte el pastel de su cumpleaños, las opiniones sobre si fue correcto que usara un vehículo de emergencia como “taxi” no se hicieron esperar.

Algunos defendieron a la artista al asegurar que nadie resultó afectado, mientras que otros argumentaron que el uso de vehículos de emergencia debería ser solo para eso y cuestionaron qué tipo de sanción podría recibir Natalia Jimenéz, en caso de que exista alguna ley contra este tipo de casos.

En la Ciudad de México las ambulancias solo pueden usar sirenas y luces en caso de emergencias reales o cuando se traslade a pacientes, de acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia en la CDMX (2022). En caso de incumplir esta regla, la unidad puede ser remitida al corralón.

Por su parte, la NOM-034-SSA3-2013 establece que “el uso de la sirena y las luces de emergencia se limitará estrictamente a la necesidad de solicitar paso preferente (...) siempre y cuando exista un paciente a bordo de la ambulancia, dependiendo de su condición, estado de salud o bien se acuda a su auxilio”.

Entre las sanciones por uso indebido de ambulancias se encuentra prisión de seis meses a dos años o multas de 2 mil a 9 mil pesos. Además, se puede suspender el servicio de manera temporal o definitiva, revisión de licencias o documentación, así como acreedores de una denuncia penal en caso de agravantes.

/ Foto: Captura de pantalla Instagram @nataliajimenezoficial

Sin embargo, la cantante española Natalia Jiménez no podría ser sancionada ya que las amonestaciones por ley solo recaen en la empresa operadora de las ambulancias, el propietario o el personal técnico y no sobre el o la pasajera.