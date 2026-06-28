“La Casa de los Famosos México” 2026: cuándo se estrena y todo lo que debes saber del reality
El reality mantendrá su formato 24/7 y la productora adelanta que la revelación de los participantes será mediante una campaña diferente a las de ediciones pasadas
Alma Hidalgo / El Sol de México
Fechas clave para conocer a los conductores del reality
¿Quiénes son los participantes de “La Casa de los Famosos México” 2026?
Últimas notas:
- “La Casa de los Famosos México” 2026: cuándo se estrena y todo lo que debes saber del reality
- ¿Por qué le dicen Hormiga a Armando González? Esta es la historia del apodo del seleccionado mexicano
- ¿Quién es Luis Luna? El vocalista de Memo Garza resultó herido tras un intento de asalto en el autobús del cantante