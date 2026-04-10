El cantante logró un lleno total en el recinto, donde deleito el oído de sus fans con sus más grandes éxitos e intepretaciones en banda y mariachi

Luis Valdovinos / El Sol de México

En una presentación de más de 50 canciones, el nacido en Mazatlán, Sinaloa, brindó a sus fans de la Ciudad de México un show lleno de éxitos, en el que agradeció su apoyo a lo largo de los años.

Estoy bien conservado, gracias a Dios. Me han visto crecer desde 1990, cuando llegué con El Recodo a estas tierras. No hay manera de pagarles

“El Sinaloense”, “Leña de pirul”, “Un rinconcito en el cielo”, “Tus mentiras” y “Flor de capomo” fueron algunos de los temas con los que Preciado arrancó el show.

“Ya empezaron a bailar, ya chingamos”, comentó sobre el ambiente de celebración que poco a poco se construía en el Auditorio.

Otros éxitos del músico que sonaron durante la noche fueron “Aunque no sea conmigo”, “Que te ruegue quien te quiera”, “Seis pies abajo” y “Por una mujer casada”.

En el espectáculo, José Manuel Zamacona Jr., hijo del fundador de Los Yonic’s, fue el primer invitado de la noche, con quien cantó “Soy yo”, “Pero te vas a arrepentir” y “El día que me acaricies lloraré”.

Tras una seguidilla de sus éxitos, el ritmo de la velada cambió de la banda al mariachi, en un set que incluyó canciones de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel y más.

“Volver, volver”, “No vale la pena”, “Si nos dejan” y “Amor eterno” estuvieron entre los clásicos de mariachi que redondearon el espectáculo.

En medio de este segmento, Luis Ángel “El Flaco” se sumó al escenario para cantar “Cuando yo quería ser grande”, “Las llaves de mi alma”, “El Rey” y “El Sinaloense”, esta última nuevamente en versión banda.

“Mi último deseo”, “Hasta la miel amarga” y “Tragos de amargo licor”, en la voz de ambos cantantes, coronaron la noche de lleno total en el Auditorio Nacional.