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Gossipmartes, 4 de agosto de 2026

La experiencia de Ca7riel y Paco Amoroso llega a CDMX antes de su concierto; conoce todo sobre la Pop Up Store

Previo al concierto que el dúo argentino dará en el Palacio de los Deportes el 6 de julio, los fans podrán conseguir mercancía oficial en la Pop Up Store

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Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde será la Pop Up Store de Ca7riel y Paco Amoroso?

Samantha Laurent
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