La experiencia de Ca7riel y Paco Amoroso llega a CDMX antes de su concierto; conoce todo sobre la Pop Up Store

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Previo al concierto que el dúo argentino dará en el Palacio de los Deportes el 6 de julio, los fans podrán conseguir mercancía oficial en la Pop Up Store
Samantha Laurent
¿Cuándo y dónde será la Pop Up Store de Ca7riel y Paco Amoroso?
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