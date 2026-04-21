La serie animada para adultos llega al cine con una historia sobre “la maldición del quinto partido” de la Selección Mexicana en los Mundiales

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El lenguaje explícito, con albures y muchas groserías, sigue el tono de la comedia de doble sentido, y a pesar de eso, los guionistas no temen a las “cancelaciones” de la generación de cristal.

“La esencia y la comedia siguen, nomás hay que ser un poquito respetuoso sobre ciertos temas”, completó Arturo Navarro.

De la TV a la pantalla grande

“La familia del barrio” tuvo cinco temporadas en MTV, de 2013 a 2018. Ahora que volvió en formato película, planean lanzar una sexta entrega de la serie, coincidiendo con su décimo aniversario.

“Queremos que esto abra puertas, que la gente crea en la animación para adolescentes y adultos y haya la oportunidad de hacer más películas”, sostuvo Arturo.

“Teco” recordó esta colaboración como un trabajo muy satisfactorio. “Cada que llegaba a grabar Derbez, el ver cómo le metía sus chistes al guion, en verdad que era muy gratificante. Es increíble trabajar con él”.

Se espera que este nuevo proyecto se estrene a mediados de año, por la plataforma VIX.