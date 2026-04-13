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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

La fiebre futbolera y la música se unen en ocho conciertos previo al Mundial de fútbol

Los eventos se celebrarán del 2 al 9 de junio y contará con la participación de artistas como Kinky, Ximena Sariñana, Silvestre y La Naranja, Natalia Lacunza y Sonido La Changa

EFE

Sobre ello, Sariñana dijo a EFE que este es un ejercicio en el que se “sigue peleando” para que estén presentes las artistas femeninas en los carteles de los festivales.

“Qué chido (bueno) que haya una representación femenina y estamos trabajando para que haya más”, destacó la intérprete de “Aire soy”.

Los ocho conciertos, promovidos por la empresa Ocesa, se celebrarán del 2 al 9 de junio, dos días antes de la inauguración del Mundial en Ciudad de México, y destacarán por su diversidad en interpretación de géneros musicales.

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