La historia de amor que no fue: Cristian Castro e Itatí Cantoral pudieron haber llegado al altar
Itatí Cantoral se acercó a Cristian Castro durante el rodaje del video para la canción “Volver a amar”
Ali Rodríguez / El Sol de México
Itatí confesó que esperaba un trato solo laboral, pero Cristian la esperó en el aeropuerto de Miami con rosas, así como una invitación a cenar para ella y su mamá con él y Veronica Castro.
¿Por qué Itatí Cantoral no se casó con Cristian Castro?
En medio del elenco y apuntadores, Santamarina le preguntó si andaba con Cristian Castro y le pidió que se casaran de inmediato.
En el podcaste, Itatí Cantoral recordó que lo último que dijo a Cristian Castro fue: “te voy a pedir un favor, no me vuelvas a marcar”, lo que representó su despedida.
Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.