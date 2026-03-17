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Gossipmartes, 17 de marzo de 2026

La historia de amor que no fue: Cristian Castro e Itatí Cantoral pudieron haber llegado al altar 

Itatí Cantoral se acercó a Cristian Castro durante el rodaje del video para la canción “Volver a amar”

Ali Rodríguez / El Sol de México

Itatí confesó que esperaba un trato solo laboral, pero Cristian la esperó en el aeropuerto de Miami con rosas, así como una invitación a cenar para ella y su mamá con él y Veronica Castro.

¿Por qué Itatí Cantoral no se casó con Cristian Castro?

En medio del elenco y apuntadores, Santamarina le preguntó si andaba con Cristian Castro y le pidió que se casaran de inmediato.

En el podcaste, Itatí Cantoral recordó que lo último que dijo a Cristian Castro fue: “te voy a pedir un favor, no me vuelvas a marcar”, lo que representó su despedida.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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