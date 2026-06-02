La historia detrás de “I Knew It, I Knew You”, la canción de Taylor Swift para “Toy Story 5”
La cantante estadounidense confesó que el participar en la película, con una canción para la vaquerita Jessie, fue un sueño hecho realidad
Alma Hidalgo / El Sol de México
Taylor Swift y su relación con la vaquerita Jessie
Los easter eggs con los que Taylor adelantó su participación en “Toy Story”
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