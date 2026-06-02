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Gossipmartes, 2 de junio de 2026

La historia detrás de “I Knew It, I Knew You”, la canción de Taylor Swift para “Toy Story 5”

La cantante estadounidense confesó que el participar en la película, con una canción para la vaquerita Jessie, fue un sueño hecho realidad

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Taylor Swift y su relación con la vaquerita Jessie

Captura de pantalla 2026-03-04 a la(s) 6.54.14 p.m.

Los easter eggs con los que Taylor adelantó su participación en “Toy Story”

Captura de pantalla 2026-03-03 a la(s) 5.05.21 p.m.
Alma Rosa Hidalgo
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