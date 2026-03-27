elsoldemexico
Gossipviernes, 27 de marzo de 2026

Día del teatro: Luis de Tavira celebra a su maestro Héctor Mendoza

Dirige una nueva puesta de “Misantropías”, un texto que honra el trabajo actoral; el también actor asegura que el teatro nos da identidad

Rosario Reyes / El Sol de México

Confiesa que haberse encontrado con Héctor Mendoza cuando era estudiante, “fue decisivo, mi vida no habría sido la misma, porque él me descubrió la dimensión del teatro”.

A partir de esta relación maestro-alumno, asume la dirección de un texto que rinde tributo tanto a la dramaturgia, como al trabajo del actor, basado en la comedia cumbre de Molière, “El misántropo”.

“Este homenaje nos honra, es un homenaje al teatro, a un hombre decisivo para la historia del teatro universal, Molière, el gran comediógrafo, el actor que muere en escena representando su propia enfermedad.

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Si no hay seguridad, no habrá inversión minera

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Las huellas de Next Energy 

image
Saúl Monreal Ávila

Plan B: consumatum est

image
Rubén Moreira

Hawaii 5-0 y la ministra japonesa

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES