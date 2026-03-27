Dirige una nueva puesta de “Misantropías”, un texto que honra el trabajo actoral; el también actor asegura que el teatro nos da identidad

Rosario Reyes / El Sol de México

Confiesa que haberse encontrado con Héctor Mendoza cuando era estudiante, “fue decisivo, mi vida no habría sido la misma, porque él me descubrió la dimensión del teatro”.

A partir de esta relación maestro-alumno, asume la dirección de un texto que rinde tributo tanto a la dramaturgia, como al trabajo del actor, basado en la comedia cumbre de Molière, “El misántropo”.

“Este homenaje nos honra, es un homenaje al teatro, a un hombre decisivo para la historia del teatro universal, Molière, el gran comediógrafo, el actor que muere en escena representando su propia enfermedad.