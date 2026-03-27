Confiesa que haberse encontrado con Héctor Mendoza cuando era estudiante, “fue decisivo, mi vida no habría sido la misma, porque él me descubrió la dimensión del teatro”.
A partir de esta relación maestro-alumno, asume la dirección de un texto que rinde tributo tanto a la dramaturgia, como al trabajo del actor, basado en la comedia cumbre de Molière, “El misántropo”.
“Este homenaje nos honra, es un homenaje al teatro, a un hombre decisivo para la historia del teatro universal, Molière, el gran comediógrafo, el actor que muere en escena representando su propia enfermedad.
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Luis de Tavira es un hombre de teatro. La serenidad de su voz cambia cuando habla al respecto. Se vuelve vivaz, apasionada, totalmente convencida. No hace falta que sea 27 de marzo, cuando se conmemora el Día Mundial del Teatro, para que él, en cada conversación, honre a la escena.
Para el autor de “El corazón de la materia”, protagonista de “El padre” y director de obras como “El jardín de los cerezos”, entre los múltiples montajes en los que ha participado, “la identidad de lo que somos está en el teatro, no habría Inglaterra sin Shakespeare, Francia sin Molière, España sin Lope de Vega”.
De Tavira recuerda que “iba a ingresar a la Facultad de Filosofía el tremendo año 68, y antes de entrar los alumnos de nuevo ingreso, entraron los tanques. Nuestra iniciación en la vida universitaria, fue también la conciencia de una realidad que clamaba por un cambio planteado por el movimiento estudiantil”.
En ese ambiente, se le presentó el teatro, de la mano de un visionario: Héctor Mendoza, de quien dirige actualmente “Misantropías”, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, de la que fue titular entre 2008 y 2016, y que cumple temporada en el Teatro Julio Castillo de jueves a domingo.
“Héctor Mendoza pertenece a esa generación de la segunda mitad del siglo XX que plantea un proyecto de realismo mexicano, al que pertenecen él y los más brillantes dramaturgos, Usigli, Ibargüengoitia, Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Juan García Ponce”.
La aportación más trascendente de Mendoza al teatro, advierte Luis de Tavira, fue la renovación de la escena, “a través del proyecto ‘Poesía en voz alta’, él dejó claro que lo decisivo no era simplemente el texto, que el teatro es vida, experiencia, presencia en el aquí y ahora”.
Luis de Tavira y Julio Castillo colaboraron con Héctor Mendoza en la creación del Centro Universitario de Teatro (CUT), “luego se incorporarían Juan José Gurrola y Ludwik Margules, que después decidió dejar la universidad y yo me quedé para defender la existencia del CUT, muy amenazada por todos los problemas de la burocracia. Pero bueno, ahí está y es de piedra”.
“Yo leo la obra de Mendoza como un palimpsesto, que quiere decir que hay un texto importante ahí escrito, pero se trasluce debajo otro texto escrito antes; por un lado está la penúltima comedia de Molière, que es una denuncia y una crítica brutal a la sociedad hipócrita de su tiempo; Mendoza lo retoma desde la vida de Molière, como autor que es a su vez actor, y debajo aparece Héctor Mendoza en una coincidencia, porque también es formador de actores”, dice el creador del Método de análisis tonal para actores.
A punto de terminar como dramaturgo una tetralogía sobre los jesuitas en México, que inició con “La expulsión”, y próximo a estrenar una obra como actor, de la que se reserva el título, Luis de Tavira admite que el teatro para él es vida. “Seguimos haciendo teatro rodeados de barbarie y más en este terrible momento que vivimos, nunca como hoy ha sido importante el teatro, si lo entendemos como la reunión para descubrir nuestra condición humana.
“De la sobrevivencia del teatro depende algo más profundo, la sobrevivencia de lo humano, vivimos el siglo de la deshumanización, de la conversión de la persona en una cifra estadística de consumo, el mundo es un supermercado, todo es mercancía, el teatro no procede industrialmente, es artesanal, hecho a mano, sucede al instante y no acumula, es una experiencia espiritual”.