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Gossipviernes, 17 de julio de 2026

La influencer Nicole Agnesi responde a polémica por evento donde Aldo Rendón criticó su outfit

La influencer dijo que al principio le pareció acertado el mensaje del fashion stylist sobre “vestirse como quieran”, pero fue contradictorio cuando criticó su outfit y el de varias mujeres en un evento

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Ali Rodríguez / El Sol de México

Nicole Agnesi señala que no iba vestida para lo ocasión

Ali Rodriguez Rios
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