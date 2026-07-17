La influencer Nicole Agnesi responde a polémica por evento donde Aldo Rendón criticó su outfit
La influencer dijo que al principio le pareció acertado el mensaje del fashion stylist sobre “vestirse como quieran”, pero fue contradictorio cuando criticó su outfit y el de varias mujeres en un evento
Ali Rodríguez / El Sol de México
Nicole Agnesi señala que no iba vestida para lo ocasión
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