La influencer Nicole Agnesi responde a polémica por evento donde Aldo Rendón criticó su outfit

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Cuca celebra 36 años de rebeldía junto a Santa Sabina en un concierto histórico

“El rock nunca ha salido a complacer ni a estar en las listas y las modas, creo que la honestidad es lo que lo ha mantenido vivo y lo que nos ha mantenido a nosotros en el corazón de la banda”, afirma José Fors, vocalista del grupo