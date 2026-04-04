La agrupación prepara su próxima presentación en el Auditorio Nacional, y trabaja en un nuevo disco

Belén Eligio / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, el grupo formado en los 90 promete un espectáculo inolvidable, y lo considera un punto de inflexión en su trayectoria artística, al tratarse de su producción más grande en el país hasta ahora.

El significado de presentarse en este recinto no pasa desapercibido para ellos, ya que reconocen el peso simbólico del lugar en la industria musical.

De cara al concierto, optaron por una preparación emocional, enfocada en mantener la calma y disfrutar el momento, dejando de lado la presión que implica un escenario de esta magnitud.

La bajista Mía Berlín, la más reciente integrante del grupo, confesó sentir nervios por este show, por lo que evita enfocar su mente en esa fecha.

“Estoy muy optimista, no me estoy preparando como tal, estoy haciendo mucha meditación. Pensándolo lo menos posible, preparándolo con mucho mimo, pero intentando ponernos lo menos nerviosos posible”, explicó la también corista de la agrupación.

Sus compañeros señalan que la dinámica interna del grupo evolucionó con la incorporación de Mía, cuya perspectiva aportó frescura e ilusión al proyecto, generando un intercambio creativo constante entre sus integrantes.

“Nos aporta muchas cosas, con esa mirada de verlo todo nuevo, es como un chute de ilusión y de pasión muy contagioso, eso nos viene muy bien a todos”, dijo David Merino.

El mejor público

Su conexión con el público mexicano es otro de los pilares de su carrera, y describen a sus fans como uno de los más apasionados del mundo.

Esta relación ha sido clave en su crecimiento reciente y en su decisión de apostar por México como una plaza importante en su carrera

“Sois el mejor público y el más apasionado que existe. Lo hemos sentido en los shows, saben que son un público muy apasionado y eso lo fuerza todavía más”, comentó David.

Según cuentan, les encantaría ampliar su colección de estos muñecos, pues ya se los han obsequiado en anteriores ocasiones.

“Tengo uno que está vestido como en ‘La canción del verano’, cuenta Roberto Amor, quien detalló que guarda su ejemplar en su estudio. “Está en la mesa donde tenemos el piano, lo coloqué ahí justo debajo del monitor”.