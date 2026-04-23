La literatura inspira a Joselo Rangel a cantar sus propias letras
El guitarrista y fundador de Café Tacvba, publica su libro de cuentos “Final feliz”, que explora temas como la fe, la familia y la cultura latina; considera volver a la música mientras el grupo está en pausa
En “Los Charlys”, Joselo relata que a partir de un mexicano que se disfraza como Charly García un grupo de fanáticos va por la vida vestidos igual, rindiendo una especie de culto del astro del rock argentino.
“¿Por qué lo hacen? Quien sabe, para mí solo eran fans. Yo creo que (esa necesidad de algunas personas por entregarse a sus ídolos musicales) tiene que ver con que se mueve mucha energía en los conciertos. Me acuerdo de la primera vez que me di cuenta de esa energía.
Otra de las características de este conjunto de cuentos, es que todos, sin importar si son de ciencia ficción, fantasía o realismo, se ven cruzados por elementos de la cultura popular latinoamericana. Sobre esto Joselo dice que no es algo nuevo ni debería de sorprender.
El fin del mundo no llega
Volver a la música
“Ahorita Café Tacvba está en un receso porque nos tomamos un año sabático”, comparte el guitarrista.
“Y aunque se ha ido extendiendo, la gente se me acerca recordando el último concierto que tuvimos en el Foro Sol (hoy estadio GNP) y me dice que ese concierto los curó. Eso es parte de esa luminosidad de la que hablábamos”.
A Joselo Rangel no le gusta viajar en aviones, no importa cuántas veces haya volado con sus compañeros de Café Tacvba, la banda de la que es miembro y fundador desde 1989: la cosquilla del vértigo sigue ahí.
“La gente me dice que ya me debería haber acostumbrado, pero es todo lo contrario, mientras más vuelas más posibilidades hay de que te pase algo”, dice el músico que se sienta a tomar un refresco en un restaurante de la capital del país para hablar con El Sol de México.
La risa que se le escapa al hablar de aviones es nerviosa, como si el solo pensamiento lo llevara a más de 30 mil pies de altura. Sin embargo, el primer cuento de su más reciente libro titulado “Final feliz”, que acaba publicar balo el sello de la editorial Seix Barral, refiere al milagro que signica poder volar.
“Es que es eso: un acto de fe, un tema que creo que está presente en todo el libro”, afirma, no sin antes confesar que cuando escribió cada uno de esos cuentos no había un objeto específico, pues al igual que con sus canciones, sus ensayos y sus historias, solo dejó “que las cosas fluyeran”, como ha sido con sus libros “Crónicas Marcianas” (2011), que recopila sus columnas periodísticas y “One Hit Wonder” (2015), libro de los cuentos que publicó en su blog.
“Y es que en el libro hay cuestionamientos sobre la religión, como en el cuento ‘La mamá’; pero también hay un cuento sobre el arte, que al final es un acto de fe, porque ¿quién decide lo que es o no es arte?”, agrega Rangel, que dice que varios de estos cuentos datan de hace más de media década, pues la literatura ha sido su gran compañera, a través de libros y cuadernos que abre como un remanso entre viajes, olas de fanáticos y sound checks.
En este tema de la fe, Rangel comenta que hay algunos cuentos, como “Encrucijada” en los que traslada varios de los tópicos de las historias de roqueros al contexto de los escritores, que también podrían llegar a ser “rock stars” si le vendieran el alma al diablo, como cuenta la leyenda lo hizo el blusero Robert Johnson.
“Fue cuando nos invitaron a tocar en varias ciudades de Sinaloa a Café Tacvba y Santa Sabina, pero ninguno de nosotros teníamos un disco, y Rubén (el vocalista de Café Tacvba), que tenía más experiencia supo manejarlo muy bien. Pero una vez alguien nos dijo que teníamos que regresar esa energía, que no nos la podíamos quedar. Creo que este cuento surgió de eso, una pandilla que de alguna manera mantuviera el equilibrio del mundo”.
“Desde que leí a José Agustín y luego a Juan Villoro, que fueron como una revelación para mí, me di cuenta que podía escribir y contar de las cosas que yo también vivía, que eran importantes. Y si hablamos de Café Tacvba, nosotros nunca hicimos diferencia entre baja y alta cultura, para nosotros todo siempre ha sido parte de lo mismo”, agrega.
Joselo también cuenta que si llegó a haber alguna intención en la selección y escritura de algunos cuentos de la publicación fue la idea de la familia ya que, tras la muerte de sus padres cayó en cuenta que él y sus hermanos son ahora “los más viejos de la familia”.
“Hace unos días escribiendo una canción me salió un verso que dice algo así como: ‘Toda mi vida, en cualquier segundo, me han dicho, que el mundo se va acabar’. Desde que soy niño he escuchado eso, pero el mundo no se acaba, más bien todo cambia. Hay cosas muy oscuras, pero también muy luminosas, como mis hijas o los 20 años con mi pareja”.
Es por esa razón que varios de los cuentos hablan sobre relaciones familiares y de pareja, realidades que jamás pensó en experimentar, pero que ahora forman parte esencial de su vida, la cual ha estado en comunicación con su carrera, que le permite seguir en contacto con jóvenes, aunque sus hijas siempre lo sorprenden con nueva música, como es la banda Diles que no me maten, originarios de la CDMX.
Sin embargo, hay algo que le cuesta entender, pues a pesar de que sabe que el próximo 2027 cumplirá 60 años no se siente de esa edad: “Le echo la culpa a los libros y a la música”, dice el músico que en otras ocasiones se ha lanzado a defender la vida de “chavo-ruco” en una columna que escribió un para un periódico.
“¿A qué le echas la culpa de sentirse joven?”, se le pregunta: “A la literatura y a la música, a que por fortuna no tengo ninguna enfermedad y que mi trabajo me permite vestirme como quiera”, dice con una gran sonrisa y motivado a seguir creando música, elemento que también cruza todos los cuentos del libro.
“Lo que me pasó a la hora que me entregaron este libro ya impreso fue que me dio racha de escribir canciones y querer cantar. Ya tenía algo de tiempo que no escribía canciones y ahora tengo ganas de salir cantar como solista hasta que nos volvamos a juntar como Café Tacvba. Me he dado cuenta que siempre voy de la música a la literatura, pero las notas siempre están ahí”, finaliza.