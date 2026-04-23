La literatura inspira a Joselo Rangel a cantar sus propias letras

El guitarrista y fundador de Café Tacvba, publica su libro de cuentos “Final feliz”, que explora temas como la fe, la familia y la cultura latina; considera volver a la música mientras el grupo está en pausa

Kevin Aragón

Energía de la música

En “Los Charlys”, Joselo relata que a partir de un mexicano que se disfraza como Charly García un grupo de fanáticos va por la vida vestidos igual, rindiendo una especie de culto del astro del rock argentino.

“¿Por qué lo hacen? Quien sabe, para mí solo eran fans. Yo creo que (esa necesidad de algunas personas por entregarse a sus ídolos musicales) tiene que ver con que se mueve mucha energía en los conciertos. Me acuerdo de la primera vez que me di cuenta de esa energía.

Otra de las características de este conjunto de cuentos, es que todos, sin importar si son de ciencia ficción, fantasía o realismo, se ven cruzados por elementos de la cultura popular latinoamericana. Sobre esto Joselo dice que no es algo nuevo ni debería de sorprender.

El fin del mundo no llega

Volver a la música

“Ahorita Café Tacvba está en un receso porque nos tomamos un año sabático”, comparte el guitarrista.

“Y aunque se ha ido extendiendo, la gente se me acerca recordando el último concierto que tuvimos en el Foro Sol (hoy estadio GNP) y me dice que ese concierto los curó. Eso es parte de esa luminosidad de la que hablábamos”.