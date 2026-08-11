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Gossipmartes, 11 de agosto de 2026

La marca del jaguar: El despertar del fuego, ¿de qué trata la película mexicana animada dirigida por Víctor Mayorga?

El largometraje es el primero de una trilogía que planea Mayorga culminar con una historia situada en 1521 y ya se presentó en Cannes, aunque no se ha estrenado en cines ni streaming

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Jorge Morales

¿De qué trata La marca del jaguar: El despertar del fuego?

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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