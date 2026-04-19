“La marca del jaguar“, película de animación que representará a México en Cannes

El largometraje es una coproducción entre México y Brasil que está basada en Xilacatzin, un guerrero registrado en las crónicas del historiador Fray Bernardino de Sahagún

EFE

La cinta animada sigue la historia de este joven guerrero indígena que debe viajar al inframundo para salvar a la humanidad y limpiar su nombre. En el camino descubrirá que la única oportunidad para vencer a la oscuridad es aceptarse a sí mismo.

El camino de la distribución

Para Mayorga estos espacios son un privilegio para la producción cinematográfica mexicana, pues considera que en el país norteamericano es difícil encontrar estrategias y espacios de distribución.

“Nos llega como anillo al dedo, porque en México, los que hacemos cine, es siempre todo cuesta arriba y tienes que tocar las puertas, buscar a distribuidores que a lo mejor te ofrecen un trato un poco ventajoso. Esperemos que salga algo positivo, alguna negociación que sea conveniente para la película”, expresó.

La película es un proyecto de largo aliento, y durante ese recorrido es que ha contado con la colaboración de figuras como el director y productor de efectos visuales de origen francés, Chadi Abo, conocido por su trabajo en películas como “Matrix reloaded” (2003) y “300” (2006).

La dirección de voces estuvo a cargo de Ricardo Tejedo, el principal director de los doblajes para Disney y Universal en Latinoamérica.

Apuesta por Japón

Omar Karim, uno de los productores de la película, indicó que tener a una película de estas características en un espacio tan prestigioso en la industria del cine es un espaldarazo al nivel que tiene el talento mexicano en animación.

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“Nos vemos demostrándole al mundo que no sólo México, sino que Latinoamérica está listo para producir animaciones. Queremos que lo vean en Japón porque vamos para allá, vamos a intentar acercarnos un poco a la calidad que ellos hacen”, concluyó.