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Gossipjueves, 7 de mayo de 2026

La merch no oficial de BTS se cuela al Estadio GNP; fans arman bailes e intercambio de freebies

En el arranque en México de la gira “Arirang” las seguidoras del grupo de K-Pop se dieron cita desde horas antes de iniciar el show, para comprar artículos bolsas transparentes, gorras, playeras y demás productos alusivos, de mercancía no oficial

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Belén Eligio y Froylan Escobar Lara / El Sol de México

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Vendedores desafían la prohibición

BTS concierto estadio GNP
Previo al concierto las army armaron una sesión de baile y coreografías de BTS - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Armys Fans Estadio GNP
Personas de todas las edades disfrutaron el concierto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Armys Fans Estadio GNP
Taehyung o también conocido como "V" entre las imágenes para tomarse la foto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Armys Fans Estadio GNP
J-Hope entre los más solicitados por las fans - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS concierto estadio GNP
Previo al concierto hubo intercambio masivo de freebies - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Armys Fans Estadio GNP
Madres e hijas, familias completas o padres acompañaron a las Army para este concierto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS concierto estadio GNP
Previo al concierto hubo intercambio masivo de freebies - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Armys Fans Estadio GNP
Desde la mañana estuvieron llegando las Army al estadio GNP Seguros - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS concierto estadio GNP
Los outfits de las Army fueron cuidados hasta el último detalle - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS concierto estadio GNP
Integrantes de BTS formando parte del outfit - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Encontrar una entrada , misión imposible

BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Previo al concierto, algunas personas pasaron por mercancía al tianguis instalado a un costado de la estación del metro Santa Anita. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
La mercancía oficial, que se podía encontrar dentro del recinto, oscilaba entre los 700 pesos por un llavero, hasta los 1 mil 200 y 3 mil para playeras y sudaderas, a diferencia de los 500 pesos que costaba un jersey en el tianguis de merch no oficial - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Armys Estadio GNP Seguros
Armys llegaron desde muy temprano al concierto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Las bolsas de mandado fueron uno de los productos que se agotaron más rápido - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Las didemas también fue uno de los producots más demandados - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Los peluches no podían faltar - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Entre las cosas más accesibles había llaveros, stickers, pins y cards - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
"What is your love song", una de las campañas más famosas de BTS para promover el amor propio presente entre los productos - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Algunos producots traen la imagen y arte que se está usando en la mercancía oficila de esta gira - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Algunos puestos remataron los productos antes de ser retirados por las autoridades - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
En los puestos de merch no oficial se podía encontrar souvenirs para todos los bolsillos - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Los comerciantes aseguran que buscarán el diálogo para poderse instalar en las próximas presentaciones aunque los reubiquen en algún otro punto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Según algunos de los asistentes que traían presupuestado 2 mil pesos para gastar, con eso se comprarían el triple de productos a comparación de uno que podrían comprar por los precios altos de la mercancía oficial - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
BTS Concierto Tianguis de Merch no oficial
Desde un llavero, ropa hasta lights sticks oficiales. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Los freebies, un regalo para todos

Belen Eligio
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