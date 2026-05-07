En el arranque en México de la gira “Arirang” las seguidoras del grupo de K-Pop se dieron cita desde horas antes de iniciar el show, para comprar artículos bolsas transparentes, gorras, playeras y demás productos alusivos, de mercancía no oficial
Belén Eligio y Froylan Escobar Lara / El Sol de México
Vendedores desafían la prohibición Previo al concierto las army armaron una sesión de baile y coreografías de BTS - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Personas de todas las edades disfrutaron el concierto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Taehyung o también conocido como "V" entre las imágenes para tomarse la foto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México J-Hope entre los más solicitados por las fans - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Previo al concierto hubo intercambio masivo de freebies - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Madres e hijas, familias completas o padres acompañaron a las Army para este concierto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Previo al concierto hubo intercambio masivo de freebies - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Desde la mañana estuvieron llegando las Army al estadio GNP Seguros - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Los outfits de las Army fueron cuidados hasta el último detalle - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Integrantes de BTS formando parte del outfit - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Encontrar una entrada , misión imposible Previo al concierto, algunas personas pasaron por mercancía al tianguis instalado a un costado de la estación del metro Santa Anita. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México La mercancía oficial, que se podía encontrar dentro del recinto, oscilaba entre los 700 pesos por un llavero, hasta los 1 mil 200 y 3 mil para playeras y sudaderas, a diferencia de los 500 pesos que costaba un jersey en el tianguis de merch no oficial - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Armys llegaron desde muy temprano al concierto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Las bolsas de mandado fueron uno de los productos que se agotaron más rápido - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Las didemas también fue uno de los producots más demandados - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Los peluches no podían faltar - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Entre las cosas más accesibles había llaveros, stickers, pins y cards - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México "What is your love song", una de las campañas más famosas de BTS para promover el amor propio presente entre los productos - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Algunos producots traen la imagen y arte que se está usando en la mercancía oficila de esta gira - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Algunos puestos remataron los productos antes de ser retirados por las autoridades - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México En los puestos de merch no oficial se podía encontrar souvenirs para todos los bolsillos - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Los comerciantes aseguran que buscarán el diálogo para poderse instalar en las próximas presentaciones aunque los reubiquen en algún otro punto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Según algunos de los asistentes que traían presupuestado 2 mil pesos para gastar, con eso se comprarían el triple de productos a comparación de uno que podrían comprar por los precios altos de la mercancía oficial - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Desde un llavero, ropa hasta lights sticks oficiales. - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Los freebies, un regalo para todos