“La niña futbolista”, Julieta Venegas interpreta canción que busca impulsar la participación de mujeres en el deporte
Julieta Venegas hizo los arreglos de la canción en la que la acompaña un coro de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué dice la canción de “La niña futbolista”?
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