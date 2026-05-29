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Gossipviernes, 29 de mayo de 2026

“La niña futbolista”, Julieta Venegas interpreta canción que busca impulsar la participación de mujeres en el deporte

Julieta Venegas hizo los arreglos de la canción en la que la acompaña un coro de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué dice la canción de “La niña futbolista”?

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Ali Rodriguez Rios
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