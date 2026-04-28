La nostalgia dosmilera impulsa el regreso de t.A.T.u.: “Tuvimos que reunirnos”

Lena Katina y Yulia Vólkova aseguran que el auge del pop las llevó a iniciar una nueva etapa que las traerá a México

Luis Valdovinos / El Sol de México

La melancolía por el género de aquella época ha cobrado fuerza entre quienes vivieron entonces su juventud, instalándose con fuerza en la mitad de los años 2020.

“Los 2000 fueron una etapa muy rica en pop. Hay muchas bandas reuniéndose otra vez, y nosotras somos una de ellas. Es pura nostalgia”, agregó la cantante.

“Las canciones de t.A.T.u. son muy actuales para cualquier año y para cualquier generación, porque siempre habrá adolescentes que estén tratando de encontrar su camino y de encontrarse a sí mismos”.

Sobre el pasado, al recordar el impacto que tuvo su álbum debut, “200 km/h in the Wrong Lane”, el dúo evocó el momento en que su música las catapultó a la fama internacional:

Como parte de su regreso, t.A.T.u. se presentará el 7 y 8 de mayo en La Maraka, recinto que ya visitaron en 2025 y al que regresan tras la buena respuesta del público mexicano.