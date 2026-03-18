La película “Violentas mariposas” cuestiona la injusticia en México

El director Adolfo Dávila exhibe las fallas del sistema en el país, a través de una pareja joven que descubre la cruda realidad

Belén Eligio / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, el cineasta explicó que la cinta nació del hartazgo colectivo ante una situación que parece no cambiar.

“El móvil principal de querer hacer esta película era expresar la inconformidad con la situación de injusticia que se vive en este país desde hace tanto tiempo y que no cambia”, explicó.

En su opinión, la corrupción no sólo se encuentra en las instituciones, sino que también forma parte de una cultura arraigada que permea diferentes aspectos de la vida cotidiana.

Más allá del discurso social, la película también implicó retos técnicos durante su producción.

Una de las escenas más llamativas ocurre en el interior del Metro, donde el personaje protagonista realiza un grafiti en una de las paredes de una estación. Adolfo Dávila narró que obtener permisos para filmar en ese espacio resultó complicado.

Tenemos una sociedad muy joven y muchos jóvenes preparados, con una postura positiva ante la vida. Creo que eso realmente es lo que puede generar un cambio y estoy seguro de que así será

“Violentas mariposas” se exhibe en cines y es apta para adolescentes y adultos.