¿La regla "se van de tres en tres” lo hace de nuevo? Mueren tres famosos en menos de una semana
En menos de una semana el mundo del espectáculo registró los fallecimientos de la cantante Bonnie Tyler, el actor Sam Neill y la actriz Elsa Aguirre
Últimas notas:
- De dolor opresivo en el pecho a sensación de evacuar: los síntomas que alertan que una persona sufrirá un infarto
- ¿La regla "se van de tres en tres” lo hace de nuevo? Mueren tres famosos en menos de una semana
- “Nadie tiene el derecho divino de ganar el Mundial”, dice Liam Gallagher tras derrota de la Selección de Inglaterra