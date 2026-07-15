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Gossipmiércoles, 15 de julio de 2026

¿La regla "se van de tres en tres” lo hace de nuevo? Mueren tres famosos en menos de una semana

En menos de una semana el mundo del espectáculo registró los fallecimientos de la cantante Bonnie Tyler, el actor Sam Neill y la actriz Elsa Aguirre

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Alma Hidalgo / El Sol de México

hijos de Pedro Infante

Otros famosos que han muerto de “tres en tres”

Michael Jackson- El Veredicto - Netflix
Alma Rosa Hidalgo
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