La traductora de la versión de “La Odisea” en que se basó Nolan lanza crítica: “Me daría vergüenza haber escrito el guion”
Emily Wilson criticó la nueva película de Christopher Nolan, la cual, asegura, carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética
Samantha Laurent
¿Qué dijo Emily Wilson sobre “La Odiesea” de Nolan?
Nolan despertó un interés en el clásico de Homero
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