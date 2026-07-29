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Gossipmiércoles, 29 de julio de 2026

La traductora de la versión de “La Odisea” en que se basó Nolan lanza crítica: “Me daría vergüenza haber escrito el guion”

Emily Wilson criticó la nueva película de Christopher Nolan, la cual, asegura, carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética

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Samantha Laurent

¿Qué dijo Emily Wilson sobre “La Odiesea” de Nolan?

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Nolan despertó un interés en el clásico de Homero

Samantha Laurent
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