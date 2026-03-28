Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Una nueva caravana del rock llega a la capital, en esta ocasión de la mano de Los Hermanos Carrión, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Teen Tops, Roberto Jordán, Enrique Guzmán y Angélica María.

Más de cinco horas de música, 70 canciones, una decena de músicos en el escenario y mucha nostalgia es lo que ofrecerá “La última caravana del Rock and Roll”, este 28 de marzo en el Auditorio Nacional.

“El rock and roll ha sido un movimiento importante; algunos creían que serían unos cuántos meses y años desde el momento en el que comenzó, pero llevamos décadas afortunadamente y sobre todo estando aquí en un lugar que es la catedral de los lugares en nuestro México, en el Auditorio”, afirmó en conferencia el músico Francisco Domínguez “El Abuelo”.

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“Es en realidad para nosotros los rocanroleros un regalo el reconocimiento que el público nos da. El rock and roll es amor, alegría, vida, es un cosa muy bonita, no hay fiesta donde no hay rock and roll y que sigan muchas más caravanas”, agregó el integrante del grupo Los Rebeldes del Rock.

La forma en cómo se irán presentando es sorpresa, pero lo que sí confirmaron es que realizarán colaboraciones entre ellos.

Los exponentes del concepto musical agradecieron el cariño de la gente que los ha mantenido vigentes durante años, especialmente Enrique Guzmán, quien en todo momento demostró su buen humor y la manera tan bromista de ser.

“Aprendí a vivir feliz, a contestarle a la gente con alegría. Muchos artistas nuevos que están en el Auditorio no lo hacen, a mí me costó tanto trabajo que me conocieran para que la gente ahora no me reconozca.

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“Soy tan feliz como los que vienen al show, soy feliz porque estoy aquí, es mi terreno, es mi música, ¿que más puedo pedir?”, indicó el intérprete de “Payasito”.

El productor del espectáculo, Sergio Gabriel, aprovechó la ocasión para externar su agradecimiento por haber trabajado en años pasados con Marisela, a quien defendió de la reciente polémica en la que los fanáticos del Palenque de Mexicali se quejaron de que ya no canta, cuando las fallas se presentaron debido a problemas de audio, según indicó la propia artista. Unos dijeron que solo se escuchaban los coros, mientras que ella solo hacía gesticulaciones.

“Una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi carrera es trabajar con Marisela. Para mí es una enorme artista, sé de su capacidad vocal, de su capacidad en el escenario y para mí siempre va a ser un privilegio trabajar con ella. Es la primer artista con la que trabajé y con la que trabajaría siempre. La adoro, la amo y siempre estamos de la mano.

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“Yo estoy seguro y meto las manos al fuego que Marisela sigue cantando y va a seguir cantando siempre”, contestó el productor de espectáculos.

“A lo mejor estaba cruda”, bromeó y remató Enrique Guzmán.