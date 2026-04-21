La última función de Ricardo de Pascual: así se despiden del actor tras 64 años de carrera

El hijo del actor, Ricardo Jr., la ANDA y la ANDI confirmaron el deceso de creador de personajes como “El señor Calvillo” de “El chavo del ocho”

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Una carrera que abarcó seis décadas

Antes de su fama en “El Chavo del Ocho”, participó en “Las aventuras de Capulina” desde 1973, ya con Gaspar Henaine en solitario tras separarse de “Viruta”.

El adiós de sus colegas y de su familia

Cerca de la medianoche del 20 de abril, su hijo informó en redes sociales de la partida del actor. “Lamento profundamente informarles que mi padre Ricardo de Pascual ha trascendido hace poco más de una hora”.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, publicó después la ANDA.

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz”.