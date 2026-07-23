La Velada del Año VI 2026: dónde se transmitirá en México y horarios del evento de Ibai Llanos
Si quieres conocer a los campeones y campeonas que se llevarán el cinturón de La Velada del Año 6, te contamos los detalles para que no te pierdas la trasmisión desde donde estés
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Dónde ver La Velada del Año desde Méxcico?
¿Cuándo y a qué hora seguir la transmisión de La Velada del Año 6?
¿Cuáles son los enfrentamientos de La Velada del Año?
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