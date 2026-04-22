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Gossipmiércoles, 22 de abril de 2026

“La verdadera matrioshka”: Karime Pindter muestra cómo aprendió a dirigir su propio sueño

Karime Pindter estrena su documental, en el que comparte cómo fue la preparación de uno de sus proyectos más ambiciosos

Rosario Reyes / El Sol de México

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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