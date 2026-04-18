Lana Del Rey deslumbra con “First Light”, tema oficial del nuevo videojuego de James Bond

Lana Del Rey y David Arnold, compusieron el tema del videojuego que se estrenará en mayo próximo

Daniel Montes de Oca

El videojuego producido por IO Interactive y Amazon MGM Studios se estrenará el próximo 27 de mayo. El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

“Spectre”

Respecto a la canción, Lana Del Rey y David Arnold, lograron que la pieza se escuche con el toque de la música de James Bond, con una introducción que pasa a los arreglos de metales y cuerdas, incluyendo al final un fragmento del clásico tema del espía.

¿Cuál es la historia del nuevo videojuego de James Bond?

De acuerdo con la sinopsis oficial, el regreso del agente 007 al mundo de los videojuegos mostrará una historia sobre los inicios de Bond como agente del MI6.

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Cabe señalar que Lana Del Rey no es la única cantante vinculada al proyecto, pues Lenny Kravitz interpretará al nuevo villano de Bond, Bawma.

El rockero prestará su voz e imagen física para dar vida al líder de una red en el mercado negro.