Las memorias de Duane Davis lo llevaron a juicio por el asesinato de Tupac, ¿quién es el presunto autor intelectual del crimen?
El caso se reanudó a 30 años de la muerte de Shakur con la publicación de las memorias de Davis, tituladas como “Compton Street Legend”, que hacen referencia a la pandilla de la cual era líder, South Side Compton Crips
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