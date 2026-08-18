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Gossipmartes, 18 de agosto de 2026

Las memorias de Duane Davis lo llevaron a juicio por el asesinato de Tupac, ¿quién es el presunto autor intelectual del crimen?

El caso se reanudó a 30 años de la muerte de Shakur con la publicación de las memorias de Davis, tituladas como “Compton Street Legend”, que hacen referencia a la pandilla de la cual era líder, South Side Compton Crips

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Jorge Morales

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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