“Las mujeres también hacemos ruido”: el vibrante encuentro de bateristas

Impulsado por Mariela Sánchez, este evento congrega a 13 músicas que compartirán su trabajo y experiencias en el Museo del Chopo

Belén Eligio / El Sol de México

“Lo inicié con la idea de conocer a más mujeres bateristas, y hacer una mini comunidad, que cuando nos viéramos no fuera como de nada más vernos y ya, sino saludarnos y platicar, hacer amigas, eso era lo importante”.

Su experiencia personal fue clave para impulsar esta iniciativa, ya que durante su formación académica enfrentó la falta de compañeras en su entorno: “Me tocó que yo era la única ahí en el salón de clases y no tenía amigas mujeres”, recordó.

El latido femenino

En esta ocasión las participantes son Polet Arias, Karina Cabrera, Ivana Cano, Moni del Valle, Pamela Escamilla, Norma López, Valeria Martínez, Daniela Moyado, Michelle Pantoja, Emilia Ramos, Aime Drum y Corazón Aquí No!

Moni del Valle ve con buenos ojos el crecimiento de la presencia femenina en la música, y asegura que está contribuyendo a cambiar esa noción de que hay instrumentos para mujeres y otros para hombres.

“Cada vez hay más mujeres en todos los instrumentos, especialmente en la batería que siempre ha sido como más un instrumento que se considera masculino”.

Para ella, el crecimiento de esta presencia femenina es motivo de celebración, especialmente al ver el apoyo familiar hacia nuevas generaciones de niñas interesadas en la música.

Daniela Moyado narró que cuando se interesó en la música, sus padres intentaron que tocara el piano, por considerarlo un instrumento “más femenino”, pero en cuanto tomó la baquetas supo que ese era su camino.

Felicidad a los ocho años

Con tan sólo ocho años de edad, Ivana Cano es la integrante más joven de esta edición, y aseguró que para ella la batería se ha convertido en un espacio de libertad y felicidad.

El tercer encuentro de mujeres bateristas se llevará a cabo este domingo 22 de marzo en el Museo Universitario del Chopo, de 12:00 a 19:00 horas.