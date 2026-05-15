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Gossipviernes, 15 de mayo de 2026

Las películas en competencia “Fatherland” e “Historias paralelas”, aunque impecablemente realizadas, no logran conectar con el espectador

La presencia mexicana en el Festival de Cannes, sigue generando buenas reacciones

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Rosario Reyes
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