Laura Pausini detiene su concierto para regañar a sus fans por no saberse sus canciones: pagan mucho pero no saben

La cantante italiana se percató que, a diferencia de la primera fila, las personas de “atrás” de su concierto en Perú eran quienes realmente coreaban sus canciones

Alma Hidalgo / El Sol de México

El incidente se registró mientras Laura Pausini interpretaba “Gente”. Aprovechando la pausa, la italiana también bromeó con las personas de la primera fila, a quienes les pidió mover los labios para simular que cantaban.

Esta no es la primera vez que Laura Pausini interrumpe su show para interactuar con sus fans, pues durante su concierto en Madrid, España, pidió a un grupo de personas que le prestaran atención.

“¿Qué están hablando ahí? Que yo estoy hablando. Señor, ¿qué está pasando ahí? Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí. Ah, ¿está bebiendo? Yo no soy una cantante para beber”, dijo.

¿Cuándo es el concierto de Laura Pausini en México?

Laura Pausini se presentará en México el próximo 2 de mayo en la Arena Ciudad de México como parte de su gira “Yo canto”.

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Las entradas al show están a la venta mediante la página web de Superboletos y los costos van de los 753 a los cuatro mil 502 pesos.