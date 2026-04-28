Laureano Brizuela hace un viaje en el tiempo a la década de los 80 junto a sus fans

El llamado “Ángel del rock” se reencuentra con sus fans para cantarles los éxitos que los han acompañado desde hace más de 30 años

Rosalinda Palomeque / El Sol de México

El mismo Laureano recordó esa época y destacó su alegría por “entrelazar a la gente por lo que uno hace… canciones”.

En grupos de amigos o en pareja, los asistentes al show de Brizuela no dejaron de interpretar los éxitos del músico y compositor, conocido como “El Ángel del rock”.

Se escucharon canciones como “Si quieres amarme”, “Nada contra nada”, “Tiempo para amarte” y “Quiero escaparme de ti”.

Platicador, agradecido y con la emoción desbordada en cada interpretación, Laureano Brizuela dialogó a través de sus éxitos, mientras los asistentes nunca dejaron de mostrarle su afecto.

Ni el sonido, un poco descuidado al principio del concierto, logró poner una nota adversa al encuentro del cantautor y sus seguidores.

Él vestido con una chaqueta tipo militar, luciendo su clásica cabellera rizada, sonrío en más de una ocasión cuando cubiertas por el anonimato que da la oscuridad, emergían voces que le lanzaban piropos.

Esas frases, lo hicieron repetir en más de una ocasión un mismo gesto: se llevaba la mano al pecho y hacía una reverencia, en señal de agradecimiento.

También se dio tiempo para bromear. “Les presento algo nuevo”, dijo antes de cantar “Nada contra nada”, un tema publicado hace 41 años, en 1985.

Su buen humor se volvió a hacer presente cuando el público le solicitó que se diera una vuelta, cuando regresó al escenario con un cambio de vestuario.

Pero en cuanto tomaba el micrófono, antes de cantar, compartió varias reflexiones, entre ellas que: