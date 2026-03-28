Kevin Aragón

“El Ángel del Rock” aún recuerda cuál tema suyo sonaba en la radio cuando fue detenido en 1989 por un fraude fiscal que no cometió.: “Tengo ganas de estar bien”. Irónicamente entre sus versos dice: “Tengo ganas de cantarles la historia como la siento/, sin tener miedo que traten de cambiarle al argumento, / que no me sigan mintiendo, yo también quiero saber”.

Pasó varios meses en la cárcel y logró comprobar su inocencia en 1996, pero el periplo y la querella no quedaron ahí.

A 30 años de su absolución, el roquero, continúa produciendo nueva música y levanta una vez más la voz para denunciar que el Estado mexicano se niega a pagarle mil 600 millones de pesos en compensación.

“El Estado tiene el monopolio de la fuerza, en todos los sentidos; hasta el de la depredación pública, porque puede señalar a cualquiera de defraudador, volcando a todo un país acusando a alguien que al final resulta que no era culpable. ¿Quién te quita lo manchado? Pero yo tuve la fortuna de tener un público cautivo, precioso que nunca se compró la historieta de ningún funcionario público corrupto”, dice Brizuela, en entrevista con El Sol de México.

“(La música) ha sido mi catarsis, yo solo soy haciendo música, me gusta componer y me gusta grabar. Hoy tengo más de 30 éxitos, que se los debo al público que ha seguido mi tránsito estas cuatro décadas con una lealtad que se los voy a agradecer toda la vida”, agrega.

Busca justicia

Sobre su caso, el cual relató él mismo en el libro “Infamia del poder en México. Mi crónica del terrorismo fiscal, su tácticas y sus inquisidores” (Grijalbo, 2006), Brizuela recuerda que no tuvo responsabilidad en ningún momento, su entonces representante legal, Raúl Velasco junior, debía notificar sus ganancias y pagar impuestos, pero no lo hizo.

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El juicio penal duró seis años y el artista fue absuelto. Sin embargo, el Estado le hizo pagar 24 cuotas (que corresponden al dinero que quiere que le sea repuesto), como condición para salir de la cárcel y defenderse afuera. El argentino entonces impugnó la ilegalidad del acto, pero se le amenazó con volver a prisión.

Tras llevar su caso a la OEA — donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso y denunció al Estado mexicano por siete violaciones a la Convención Americana—, el gobierno propuso un arreglo amistoso, pero el artista lo rechazó porque no incluía la reparación integral de los daños, incluyendo el componente fiscal.

Brizuela busca que la Comisión Interamericana remita el caso a la Corte para que se reparen integralmente los daños, como quedó escrito las sentencias que ganó. También busca que se inicien procesos contra los funcionarios que abusaron de su poder.

El cantante argentino Laureano Brizuela celebra su aniversario artístico con un nuevo álbum de estudio / EFE

“Esto sigue siendo una infamia del poder en México. De hecho, estoy escribiendo la segunda parte del libro porque hay todo un tránsito dentro del del juicio con la comisión que la gente tiene que conocer”.

Éxitos y música nueva

Próximo a lanzar su nuevo álbum, “Espíritu profundo”, que mezclará algunos de sus éxitos con temas inéditos, Brizuela acaba de estrenarel tema “Enamorándonos”.

“Yo siempre estuve preocupado porque la parte percutiva de mis canciones tuviera una contundencia muy fuerte. Ahora quise darles un refresment y meterle gaitas, sonidos nórdicos, guitarras acústicas y muchos coros. Ya la gente conoce las canciones, así que creo que es el momento de mostrarlas en tono aún más rico”, dice el cantante, quien considera que esta concepción sonora de su obra proviene de un momento de madurez y observación del mundo.

De las nuevas canciones adelanta que una de ellas se llama precisamente igual que el álbum, la cual describe como “tremendamente espiritual”.

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Reconoce estar en una etapa “en la que acepto la profundidad del sentimiento del espíritu sin necesidad de apegos estrictos a dogmas. Todos llevamos el sentido de Dios adentro, que nos sirve de referencia”.

“El Ángel del rock”cointinúa con sus presentaciones en directo y ya tiene sfechas para La Maraka, los próximos 26 de abril, 28 de agosto y 4 de diciembre.