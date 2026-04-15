¡Lennon revive! El concierto “Power to the People” llega restaurado a los cines de la CDMX

El estreno se tiene programado para finales de este mes abril y será proyectado por Cinépolis

Redacción / El Sol De México

Yair González

Acerca del concierto y de la grabación original

Dichas presentaciones se realizaron durante la tarde y noche de aquel día, las cuales acudieron más de 40 mil asistentes, marcando un éxito más en la carrera de la pareja con el grupo que fundaron, Plastic Ono Band.

En cuanto a la grabación original del evento, estuvo a cargo de Steve Gebhardt, quién capturó partes fundamentales que se vivieron durante el concierto.

Acerca de la película

Este material que lleva el nombre de “Power To The People: John & Yoko Live in NY” recuperó las dos presentaciones que fueron los únicos de larga duración que realizó Lennon desde su separación con The Beatles.

¿Dónde y cuándo se proyectará en CDMX y Área Metropolitana?

En cuanto a la fecha de estreno, será este miércoles 29 de abril, con la primera función a las 20:00 horas en la mayoría de los cines.

Algunos cines de la cadena mexicana ya cuentan con horarios confirmados para la exhibición de “Power To The People: John & Yoko Live in NY”, entre ellos:

Ciudad de México:

Estado de México: