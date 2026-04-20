Llega la gira de The Weeknd: 7.5 millones de fans y un récord imparable

El cantante inicia este lunes en México la nueva etapa de su “After Hours Til Dawn”, es la primera de tres fechas en el Estadio GNP

Belén Eligio / El Sol de México

En la cima del mundo

La gira surge tras el impacto global de “After Hours”, un álbum que consolidó al canadiense en la cima de la industria musical.

Las letras profundizan en temas como la redención, la culpa y la trascendencia, manteniendo una estética sonora influenciada por la música electrónica de los años ochenta.

Además de su éxito comercial, ha sido reconocido con múltiples premios, incluidos galardones en los Grammy, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Desde su primera etapa en el año 2022, esta gira ha vendido alrededor de 7.5 millones de boletos, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo.