elsoldemexico
Gossiplunes, 20 de abril de 2026

Llega la gira de The Weeknd: 7.5 millones de fans y un récord imparable

El cantante inicia este lunes en México la nueva etapa de su “After Hours Til Dawn”, es la primera de tres fechas en el Estadio GNP

Belén Eligio / El Sol de México

En la cima del mundo

La gira surge tras el impacto global de “After Hours”, un álbum que consolidó al canadiense en la cima de la industria musical.

Las letras profundizan en temas como la redención, la culpa y la trascendencia, manteniendo una estética sonora influenciada por la música electrónica de los años ochenta.

Además de su éxito comercial, ha sido reconocido con múltiples premios, incluidos galardones en los Grammy, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Desde su primera etapa en el año 2022, esta gira ha vendido alrededor de 7.5 millones de boletos, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Claudia: ¿hora de ajustes?

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El escándalo pendiente de Adán Augusto López

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / 22F y el daño colateral al turismo

image
Federico Döring

Kasparov vs Sheinbaum

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES