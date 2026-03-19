Lo que “La sociedad de las pesadillas” grabó te dejará sin dormir: así es su nueva película

El quinteto de jóvenes llega a la pantalla grande con su investigación en el Museo de los Warren, en Estados Unidos

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El mayor miedo de los integrantes del proyecto “La sociedad de las pesadillas” no está en los inmuebles que visitan con presencia de actividad paranormal, sino en la vida real, cotidiana.

A los influencers Raiza Revelles y Gerardo Avendaño les atemoriza más caminar en la madrugada en alguna colonia que es considerada insegura, que enfrentarse a la muñeca “Annabelle”.

“Siento que aquí mínimo, me puedo cuidar con amuletos de protección o algo por el estilo y lo otro pues no andamos blindados”, afirmó Raiza en entrevista con El Sol de México.

“Creo que ya hemos sentido más miedo caminando, a las tres de la mañana en un lugar oscuro. Recientemente estuvimos caminando en un lugar en la noche que era peligroso, pero nos sentíamos seguros porque estábamos juntos”, agregó Gerardo.

“No me gusta la idea de que todos los recuerdos, las amistades, la gente que quiero, todo esto que yo soy, de repente ya no esté, ya no hay más. Eso me aterra mucho”, expresó Raiza.

“A mí no me da miedo la muerte, creo que es algo pues que nos va a pasar a todos, así que hice paz con eso, hace mucho tiempo, pero sí me da mucho miedo el cómo va a ser, eso sí me da mucho miedo pensarlo”, aseguró Andrea.

Investigadores y ahora cineastas

Motivados por encontrar algo más allá de la vida, Raiza, Claudia, Gerardo, Andrea y Pato han buscado incansablemente comunicación con algún fantasma y probar que existen los eventos paranormales.

El largometraje retrata el viaje de los jóvenes al museo, así como el acceso a la casa de los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren, quienes han inspirado a películas como “El conjuro”, “Annabelle”, y “La monja”.

Se observan crucifijos en la entrada del museo, espejos y carteles que sacarán sustos hasta al más escéptico.

“Nos cuidamos mutuamente, nos aseguramos de que todos vayamos protegidos energéticamente, con amuletos de protección, incluso si el lugar requiere que vayamos con protección católica, nos aseguramos de que todos estemos sumamente protegidos”, indicó Claudia.