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Gossipmiércoles, 1 de julio de 2026

Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; estaba desaparecida desde hace 40 días

Kelly Ariadne había sido reportada como desaparecida el 20 de mayo; el exmanager de la cantante aclara que la investigación sobre la situación continuará para determinar responsabilidades

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe del caso de Kelly Ariadne?

Patricia Negrete Tafoya
Alma Rosa Hidalgo
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