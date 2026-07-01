Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; estaba desaparecida desde hace 40 días
Kelly Ariadne había sido reportada como desaparecida el 20 de mayo; el exmanager de la cantante aclara que la investigación sobre la situación continuará para determinar responsabilidades
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