La actriz española está de visita en Guadalajara, en donde recibió un reconocimiento a su trayectoria y su apoyo a la comunidad LGBTQ+

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Guadalajara. La reconocida actriz española Lola Dueñas, homenajeada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), recibió el Premio Maguey, que dedicó a la comunidad LGBTQ+.

“A mí como que se me escapa que alguien haga mucho daño, que alguien pueda tratar mal a otra persona”, afirmó Dueñas en entrevista con El Sol de México.

“Nunca lo entenderé. Me parecen ignorantes, insensibles”, agregó tras recibir el premio que da visibilidad a contenidos LGBTQ+.

En más de tres décadas de carrera, la actriz ha participado en filmes como “Mar adentro” (2004), que la hizo merecedora de un Premio Goya, “Volver” (2006), “Los abrazos rotos” (2009) y “La veneno” (2020).

“Todos los proyectos en los que yo pueda contribuir, cuenten conmigo, ahí voy a estar siempre”, expresó.

Como parte de sus actividades, ofreció una master class titulada “Actuar desde la fragilidad”, donde platicó sobre su trayectoria y relaciones con cineastas que ha entablado para mejorar su trabajo.

“Yo trabajo muchísimo el texto y luego es verdad que soy muy obediente con las directoras y directores, no suelo discutir porque también creo que es su película”, dijo en la charla.

Ahora que se encuentra más tiempo en Francia, si bien acepta proyectos por la calidad de los textos, también lo hace por mejorar su francés.

“En Francia cada rodaje es un curso de francés gratis y me permite seguir avanzando. Entonces, aunque sea un papel más pequeño, voy a decir que sí, porque me permite seguir aprendiendo para poder seguir rodando allá”, comentó.

La actriz participa en la cinta “La bola negra”, que cuenta la historia de la homosexualidad en España de los años 30 a los 90., de estreno en el próximo Festival de Cannes, como parte de la Sección Oficial.