¿Los conoces? Ellos son los villanos de “Spider-Nor”, serie protagonizada por Nicolas Cage

La serie contará con villanos clásicos del superhéroe arácnido, pero adaptados a una versión más realista

Daniel Montes de Oca

El avance, que también muestra escenas inéditas, presenta a los villanos que aparecerán y definirán este proyecto a un tono criminal y urbano. Además, los actores explican el proceso para dar vida a cada uno de los personajes.

¿Quiénes son los villanos?

La serie producida por Prime Video tendrá villanos clásicos y adaptados a la historia de este nuevo universo noir.

Uno de los primeros antagonistas es Silvermane, interpretado por Brendan Gleeson. El personaje es un poderoso jefe del crimen y debido a sus grandes fechorías es catalogado como un psicópata.

Posteriormente, aparece Jack Huston como Sandman. A diferencia de su característica apariencia, para esta serie la producción decidió darle un enfoque más realista.

Abraham Popoola es Tombstone. Caso similar al de Sandman, en esta ocasión es presentado como un integrante más del bajo mundo.

Finalmente, el “Spider-Noir” de Nicolas Cage deberá enfrentarse al villano MegaWatt de Andrew Lewis Caldwell. En la serie es un exconvicto de origen australiano y actor fracasado.

¿Qué influencia tendrán en la trama?

En el avance, Silvermane es uno de los jefes criminales más poderosos de la ciudad, mientras que el resto de villanos forman parte de su estructura criminal.

De estro tratará Spider-Noir

Nicolas Cage se mete en la piel de Ben Reilly, un envejecido detective privado que radica en la ciudad de Nueva York de los años 30, y que en el pasado fue el héroe conocido como “The Spider”.

“Spider-Nor” se estrenará el próximo 27 de mayo a través de la plataforma de Prime Video. La serie cuenta con ocho episodios y tendrá un lanzamiento completo para que los fans puedan ver toda la temporada.

Finalmente, Prime Video lanzará dos versiones, una en blanco y negro para destacar el estilo del cine noir, y otra en color, para ofrecer una experiencia alternativa al público.